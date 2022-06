Politie zet gebied bij scoutingvereniging af in zoektocht naar 9-jarige Gino

In Kerkrade heeft de politie een gebied bij een speeltuintje en een scoutingvereniging met linten afgezet in de zoektocht naar de 9-jarige Gino. Zoekers hebben daar, in de buurt van het Vincent van Goghplein, iets aangetroffen dat mogelijk verband houdt met de vermissing.

Wat er is gevonden, is nog niet duidelijk. De politie zegt de vondst serieus te nemen en te onderzoeken.

De vondst werd gedaan door leden van het Veteranen Search Team, dat sinds vanmiddag meezoekt naar de jongen voor wie gisteren een Amber Alert werd verstuurd. In het bosachtige gebied in de buurt staan ook enkele veteranen.

"Het Veteranen Search Team heeft het hier nu afgezet omdat er iets gevonden is op het terrein van de scouting", zegt NOS-verslaggever Nicole le Fever ter plekke. "Dat wordt nu onderzocht door een forensisch team."

Step gevonden

Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien in Kerkrade, ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar nu iets is gevonden. Zo'n 6 kilometer verderop werd gisteravond een step gevonden die lijkt op die van Gino, al is nog niet bevestigd dat het daadwerkelijk zijn step is.