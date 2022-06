Aanpak studievertraging blijft achter, extra jaar voor herstel

Het middelbaar onderwijs, de hogescholen en universiteiten krijgen langer de tijd om de studieachterstanden en psychologische problemen aan te pakken die in de coronacrisis zijn ontstaan. Het kabinet heeft vorig jaar een 2,7 miljard uitgetrokken om studenten in het hoger onderwijs te helpen. Deze subsidiepot moest eigenlijk in 2023 worden gebruikt. Maar de subsidiepot kan ook in 2024 worden aangesproken, heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs besloten.

De minister ziet dat studenten meer "ruimte nodig hebben voor herstel". "Te grote haast zou een averechts effect hebben op hun welbevinden", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wil hij de instellingen, de docenten en wetenschappers meer tijd geven om te krabbelen na de coronacrisis.

Het is algemeen bekend dat studenten aanzienlijke schade hebben opgelopen door de coronacrisis. Studenten konden de afgelopen twee coronajaren regelmatig alleen thuisonderwijs volgen en kampen daardoor met sociaal-emotionele problemen, zoals eenzaamheid.

Neerslachtigheid

Uit een studentenpeiling blijkt dat 1 op de 5 studenten in het mbo en 1 of de 4 studenten in het hoger onderwijs kampt met mentale gezondheidsklachten. Dat uit zich in gevoelens van neerslachtigheid en zich ongelukkig voelen.

De instellingen zijn druk bezig met allerlei projecten om de coronaschade te herstellen, maar 30 procent van de plannen is nog niet in werking, blijkt uit de brief. Dat komt ook omdat er afgelopen winter weer een coronalockdown was. "Door een gedwongen pas op de plaats was er weinig ruimte voor herstelactiviteiten", aldus Dijkgraaf.

Ook is het moeilijk om nieuw personeel te vinden, erkent de minister. Zeker in de krappe arbeidsmarkt is het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. Dijkgraaf roept de instellingen wel op om toch op zoek te gaan naar nieuw personeel.