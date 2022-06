Man aangehouden na dood man op het Singel in Amsterdam

De politie heeft een 22-jarige man uit België aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man die eerder deze week werd gevonden in hartje Amsterdam. Ook is bekendgemaakt dat het slachtoffer 22 was en uit Engeland kwam.

Het lichaam werd woensdag vroeg in de ochtend door een getuige gevonden op het Singel. De getuige vertelde aan AT5/NH dat het slachtoffer onder het bloed zat. Volgens omwonenden is het slachtoffer waarschijnlijk aan de overkant van de gracht gewond geraakt en daarna zou hij verder zijn doorgelopen naar de plek waar hij later werd gevonden. De politie kan dat niet bevestigen en laat weten dat het onderzoek nog loopt.

De verdachte moest vandaag voor de rechter-commissaris verschijnen. Die besloot dat hij de komende twee weken blijft vastzitten.

Het team dat onderzoek doet naar de dood van de man hoopt dat mensen die iets gezien of gehoord hebben zich melden.