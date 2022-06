Röntgenfoto's moeten extreme vochtigheid in kazematten Vlissingen verklaren

Waterschap Scheldestromen gaat de kazematten in Vlissingen aanpakken. De eeuwenoude verdedigingswerken zijn er slecht aan toe. De muren zijn zwart, wit en geel door dikke lagen schimmel, overal druipt vocht, hier en daar komen stenen naar beneden en het stinkt.

"We moeten eerst weten waar die extreme vochtigheid en muffe lucht vandaan komt", zegt dijkgraaf Toine Poppelaars bij Omroep Zeeland. "We gaan nu een röntgenfoto nemen van alle gewelven. Dat betekent dat we onder de grond kijken of er grondwater naar boven komt. We gaan ook naar de bovenkant en zijkant kijken, of er regenwater binnenkomt."

De tien kazematten in Vlissingen stammen voor een deel al uit de vijftiende eeuw. Het zijn enorme verdedigingswerken met metersdikke muren, kanonnen en schietgaten, vooral bedoeld om te voorkomen dat de vijand via zee aan land kwam. Soldaten verbleven er soms lange tijd achtereen; er zat zelfs een bakkerij. Omdat de kazematten deels in een dijk zijn gebouwd, dienden ze ook als waterkering.

Grote publiekstrekker

Maar na zo'n zes eeuwen is het dus tijd voor een opknapbeurt. "Met de constructie is niets mis. Het gaat niet instorten en het verkeer hierboven kan gewoon blijven rijden", zegt dijkgraaf Poppelaars. Maar aan de vele lekkages moet wel een eind komen, vindt hij.

De kazematten vormen nu onderdeel van het muZEEum in Vlissingen en worden normaal druk bezocht, maar dat is nu niet veilig meer. Deze zomer blijven ze dicht.

Museumdirecteur Onno Bakker: "Het is natuurlijk ontzettend zonde, want het is een grote publiekstrekker in Vlissingen. Helaas kan nu niemand er meer in. Daar hebben we het mee te doen, maar de veiligheid gaat voor alles. We hopen dat er een oplossing gevonden wordt. Als we de oorzaak weten, kunnen we kijken of het structureel opgelost kan worden."