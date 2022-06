Drukke avondspits verwacht vanwege pinksterweekend

Vanwege het naderende pinksterweekend verwacht de ANWB een drukke avondspits. Vrijdagmorgen zijn er weinig files, maar vanmiddag wordt het waarschijnlijk al een stuk drukker dan normaal op de weg.

In 2019, voor de coronapandemie, stond er aan de vooravond van het pinksterweekend 900 kilometer file. Door de toestroom van vakantiegangers verwacht de ANWB de meeste files op wegen naar de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen en in Noord-Brabant. De ergste drukte is waarschijnlijk rond 19.00 uur voorbij.

In aanloop naar het hemelvaartweekend ontstond de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Er stond vorige week woensdag om 17.00 uur ruim 1100 kilometer file.

Ook morgen, overmorgen en maandag worden files verwacht in de omgeving van evenementen, attractieparken en bouwmarkten. Er zijn bijvoorbeeld pinkstermarkten in diverse steden, meerdere festivals en races op het circuit van Zandvoort.

Extra maatregelen Schiphol

Ook op luchthaven Schiphol wordt het naar verwachting weer erg druk. Als extra maatregel om de drukte beheersbaarder te maken, zijn reizigers pas vier uur voor vertrek welkom in de vertrekhal. Schiphol kampt al weken met extreme drukte. Daarom gaan passagiers steeds vroeger naar de luchthaven uit vrees om hun vlucht te missen.

Op Tweede Pinksterdag, aanstaande maandag, worden files verwacht door de toestroom van terugkerende vakantiegangers. Het zal vooral langzaam rijden zijn in de richting van Duitsland op de A1, A12 en A67. In de loop van de maandagavond wordt drukte verwacht in het midden van het land en vanuit Zeeland.