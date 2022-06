Derksen niet vervolgd na verhaal over penetratie met kaars

Voetbalanalist Johan Derksen wordt niet vervolgd vanwege zijn verhaal over het penetreren van een vrouw met een kaars. Volgens het Openbaar Ministerie, dat een onderzoek instelde naar de uitspraken van Derksen, is niet aangetoond dat het voorval daadwerkelijk is gebeurd.

In het onderzoek zijn Johan Derksen en een getuige gehoord. Met het mogelijke slachtoffer is niet gesproken, omdat de politie haar niet heeft gevonden.

"Het OM besloot een onderzoek in te stellen, omdat het een ernstig feit betreft, dat ook heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt", zegt een woordvoerder. Verder onderstreept het OM dat de zaak "een forse negatieve impact heeft gehad op slachtoffers van seksueel geweld".

Als het eventuele slachtoffer zich alsnog meldt, dan sluit het Openbaar Ministerie niet uit dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan.

Bewusteloos op de bank

In een aflevering van het televisieprogramma Vandaag Inside vertelde Derksen dat hij zo'n vijftig jaar geleden mee was gegaan met twee dames, samen met de keeper van voetbalclub Veendam. Eenmaal bij hen thuis aangekomen lag één van de vrouwen bewusteloos op de bank. Samen met de keeper zou hij een kaars in haar geslachtsdeel gestopt hebben waarna de twee de woning verlieten.

Later zwakte Derksen het verhaal af. Toen zei hij dat er geen sprake was van penetratie, maar dat hij de kaars tussen haar benen had gezet. Na de ontstane ophef besloot Derksen om te stoppen bij Vandaag Inside. Zijn tafelgenoten René van der Gijp en Wilfred Genee gaven toen aan solidair met hem te zijn.

De show stopte zo'n drie weken. Half mei kondigde Derksen aan dat Vandaag Inside toch weer op de televisie zou verschijnen. Zijn werkgever Talpa bevestigde dat en 13 mei waren de tafelheren weer te zien.