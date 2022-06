Camera's bij Depp-Heard draaiden non-stop, maar 'ernst geweld kreeg geen aandacht'

In de rechtszaak tussen Hollywoodsterren Amber Heard en Johnny Depp stonden de camera's elke dag aan. Miljoenen mensen volgden de zaak via een livestream en zagen gisteren hoe de uitspraak in het voordeel van Depp uitpakte. De zaak veranderde in een realitysoap, waarin er voor één onderwerp nog maar weinig plek overbleef: de ernst van het huiselijk geweld in de zaak.

De aandacht voor deze zaak heeft daarom meer negatieve dan positieve gevolgen gehad, zeggen slachtofferhulporganisaties en ervaringsdeskundigen.

"Alles in deze casus is extreem. Het gaat over extremiteiten in gedrag, over sterren, over miljoenen, daardoor sneeuwt het onderwerp geweld volledig onder", zegt Jolanda Vader van de Blijf Groep. "Voor gewone mensen - zoals jij en ik - doet dat niets goeds. Die gaan zich niet uitgenodigd voelen om hierover te praten."

Stichting Arosa vindt het kwalijk dat het geweld als een soap wordt gepresenteerd. "Dat doet de ernst van de problematiek geen goed", zegt Ellis Sintnicolaas.

MeToo-beweging

Tessel ten Zweege, schrijver van het boek Dat zou jij nooit toelaten, gebaseerd op haar eigen ervaringen met partnergeweld, is bang dat de zaak het einde betekent van de MeToo-beweging. "Politieoptreden schiet vaak tekort bij huiselijk geweld en is voor sommige slachtoffers (bijvoorbeeld ongedocumenteerden) geen optie. MeToo was een sterke belangrijke ontwikkeling omdat slachtoffers van (seksueel) geweld zich konden uitspreken in de media en niet afhankelijk waren van het strafrechtelijk systeem voor repercussies."