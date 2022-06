Wekdienst 2/6: Haags ov-personeel staakt • Feest koningin Elizabeth van start

Wat heb je gemist?

Op het oog terneergeslagen en geheel in het zwart gekleed luisterde Amber Heard naar het oordeel in de geruchtmakende smaadzaak tegen haar ex-geliefde Johnny Depp. Dat viel grotendeels in zijn voordeel uit.

Heard (36) kreeg slechts op een punt gelijk en is "ongelooflijk teleurgesteld", laat ze weten in een verklaring. Depp (58) zegt blij te zijn dat hij na zes jaar zijn leven terug heeft.

De twee gaven elkaar de schuld van hun vastgelopen carrière, in de nasleep van hun korte maar turbulente huwelijk waarin drugs, drank en geweld aan de orde van de dag waren. Details over die giftige relatie werden tijdens de rechtszaak breed uitgemeten, ook doordat de staat Virginia het toestaat om alles in de rechtszaal in beeld vast te leggen.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Wie gisteren omhoog keek in de omgeving Breda, zag mogelijk koningin Máxima naar beneden komen. De koningin maakte bij een bezoek aan de Defensie Para School (DPS) in Breda een zogenoemde tandemsprong. Vastgemaakt aan een ervaren parachutist sprong ze uit een vliegtuig, waarna ze samen aan een parachute neerdaalden en op een grasveld terechtkwamen.