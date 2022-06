Dode gevonden op het Singel in Amsterdam, politie vermoedt misdrijf

Op het Singel in het centrum van Amsterdam is afgelopen nacht een lichaam gevonden. De politie vermoedt dat de persoon slachtoffer is van een misdrijf.

Rond 03.30 uur is het lichaam gevonden. Een omwonende vertelt tegen Het Parool dat er een bloedende man op straat lag, tegen een huis aan. Er werden ambulances en een traumahelikopter opgeroepen maar hulp mocht niet meer baten.

De politie is sinds vannacht bezig met een onderzoek. Het Singel is voor een deel afgezet. Volgens een fotograaf zoeken agenten in de gracht naar een wapen.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.