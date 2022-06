Brand in Haags restaurant, ook naastgelegen hotel ontruimd

Een hotel aan het Buitenhof in Den Haag is vanmorgen ontruimd vanwege een brand in een naastgelegen restaurant. Volgens Omroep West moesten zo'n 25 hotelgasten naar buiten. Ze werden opgevangen in bussen. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 05.00 uur kreeg de meldkamer van de brandweer een melding over de brand. De hulpdiensten hadden veel moeite om de brand te vinden. De zoektocht duurde ongeveer een uur. Uiteindelijk bleek het vuur te woeden in een kantoorruimte in de kelder.

Grote ventilator

Op foto's van het incident is veel rook te zien. De brandweer heeft een grote ventilator gebruikt om rook uit het pand te verdrijven. Rond 07.00 uur was de rook weg en konden gasten terug naar hun hotelkamers. Ook bewoners van omliggende woningen moesten hun huizen uit. De brandweer kijkt of ook zij weer terug kunnen.

Door brandweerwagens en brandslangen op de trambaan, is het omliggende tramverkeer kort gestremd geweest. Inmiddels rijdt het bus- en tramverkeer weer.

Uit onderzoek moet blijken waardoor de brand in de kelder heeft kunnen ontstaan.