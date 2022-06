Wekdienst 1/6: Goedkoper tanken in Duitsland • Tweede Kamer debatteert over Schiphol

Wat heb je gemist?

Amsterdam-Amstelland, Zeeland, Groningen en Friesland gaan als eerste vier veiligheidsregio's twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor 600 asielzoekers. Het COA noemt het tegenover persbureau ANP "een zeer welkome bijdrage aan het aantal beschikbare opvangplekken".

Het moet de druk op aanmeldcentrum Ter Apel verlichten. Daar sliepen de afgelopen weken meermaals asielzoekers op stoelen vanwege een gebrek aan slaapplekken. De veiligheidsregio's hebben afgesproken dat steeds vier gemeenten twee weken lang noodopvang regelen voor 150 mensen.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De Dijk stopt ermee. Dat zegt zanger Huub van der Lubbe van de Amsterdamse band in de Volkskrant. Na de laatste tournee, die duurt tot eind december, is het voorbij. Intern was de beslissing al een tijdje genomen. "Dat het in de krant komt, is het laatste zetje", zegt Van der Lubbe.

De Dijk bestaat sinds 1981. In 1987 scoorde de band de eerste grote hit met Mag Het Licht Uit. In 1994 volgde de tweede en laatste top 10-hit met Als Ze Er Niet Is: