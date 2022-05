19-jarige verdachte aangehouden in zaak dood Xavier Durlinger

De politie heeft sterke vermoedens dat Durlinger door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij is de zoon van de eigenaar van het Sittardse familiebedrijf Durlinger, een schoenenzaak.

Volgens 1Limburg had Xavier Durlinger op 11 mei een afspraak met iemand. In het tv-programma Opsporing Verzocht werden bewakingscamera's getoond, waarna er vijftien tips binnenkwamen bij de politie. Het is onbekend of een van de tips heeft geleid tot de arrestatie van de verdachte.