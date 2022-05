Landelijke staking legt groot deel van België plat

In België ligt vandaag het openbare leven voor een groot deel plat door een landelijke staking. Drie grote vakbonden hebben de actie opgezet tegen de "algemene malaise" bij de overheidsdiensten.

Door heel het land gaan er veel minder bussen en trams en maar een kwart van de treinen rijdt. Sommige scholen zijn gesloten en er wordt gestaakt bij de publieke omroep. Ook bij crèches, kinderdagverblijven, de post en bij de vuilnisophaaldiensten is het werk neergelegd.

Het scheepvaartverkeer heeft ook last van de staking. Volgens de VRT liggen zeker 75 schepen te wachten voor een gesloten sluis, omdat sluiswachters niet aan het werk zijn. De staking bij het openbaar vervoer heeft weinig effect gehad op de ochtendspits op de weg; op de snelwegen stond ongeveer net zoveel file als normaal.

De bonden willen meer salaris, betere pensioenen en meer investeringen in de publieke sector. "We praten, maar er komen geen akkoorden uit. We voelen weinig respect vanuit overheden voor het personeel", zegt vakbond ACV.

Vakbond ACOD wijst op alle mensen die klaar stonden tijdens de coronacrisis en de watersnood van vorig jaar: "Een schouderklopje en een compliment, dat is fijn, maar mensen willen ook op andere manieren waardering krijgen en die komt er niet."

De Croo keurt staking af

Premier De Croo heeft weinig begrip voor de acties. Op de Vlaamse Radio 1 zegt hij dat het verlies aan koopkracht door de inflatie in België al gecompenseerd wordt door automatische indexering. Dat betekent dat de lonen stijgen als het leven duurder wordt.

"Dat gebeurt in Europa bijna alleen in ons land. In andere landen - zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk - zijn ze nog aan het onderhandelen over welke compensaties er precies kunnen komen."

Vakbond ACV zegt dat een hoger loon noodzakelijk is, want geïndexeerd of niet, de huidige lonen dekken volgens de bond de stijgende kosten niet.