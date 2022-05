Bestuurder rijdt door na dodelijk ongeval in Tilburg

Een voetganger die zijn hond uitliet is gisteravond omgekomen nadat hij werd aangereden in Tilburg. De automobilist ging ervandoor. Het is de vierde keer in enkele dagen tijd dat een automobilist in Noord-Brabant doorreed na een aanrijding.

De 66-jarige man werd rond 23.30 uur 's avonds aangereden in het centrum van de stad. De man werd nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten. De hond bleef ongedeerd.

Drie aanhoudingen

Een paar straten verderop vond de politie een zwaar beschadigde auto, meldt Omroep Brabant. Kort na het ongeluk konden agenten twee mannen aanhouden. De politie denkt dat zij in de auto zaten. Het gaat om twee Tilburgers van 17 en 22 jaar.

Rond 02.30 uur 's nachts meldde een 22-jarige man uit Rotterdam zich bij het politiebureau in Tilburg. Hij zou de bestuurder zijn geweest, zegt de politie.

Derde keer

De regionale omroep schrijft dat het de vierde keer is in een paar dagen tijd dat een bestuurder doorreed na een ongeluk. Afgelopen weekend raakte een fietser zwaargewond in Eindhoven. De bestuurder ging ervandoor en is nog niet gepakt.

Eveneens gisteravond werd een wielrenner geschept in Oostelbeers. De bestuurder reed door. De vermoedelijke automobilist werd kort daarna thuis aangehouden.

In Uden liep een vrouw zaterdag lichte verwondingen op toen ze op haar fiets werd aangereden. Ook die bestuurder reed door.