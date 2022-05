Podcast De Dag: hoe werken voor de rechtsstaat gevaarlijk werd 

Namen van rechercheurs die zijn weggelakt uit dossiers, rechters die niet meer in beeld mogen of namen van officieren van justitie die worden vervangen voor nummers: het komt steeds vaker voor. De afgelopen twee jaar zijn in 39 strafzaken officieren van justitie geanonimiseerd. In de zaak rond de moord van Peter R. de Vries, die volgende week inhoudelijk begint, is het complete strafdossier zelfs geanonimiseerd.

NOS-justitieredacteur Remco Andringa vertelt in podcast De Dag hoe de zware misdaad het gevaarlijker heeft gemaakt om voor de rechtsstaat te werken en welke gevolgen dat heeft voor advocaten, officieren van justitie en rechters, maar ook voor verdachten én voor de rechtsspraak in bredere zin.

