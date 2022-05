Wekdienst 30/5: Tweede Kamer debatteert over aandelenkoop Air France-KLM • EU-top in Brussel

Goedemorgen! Ministers Kaag van Financiën en Harbers van Infrastructuur moeten de Tweede Kamer overtuigen van een aandelenkoop in Air France-KLM. En de leiders van de lidstaten van de Europese Unie komen in Brussel samen voor en tweedaagse top.

Het weer: er is wat vaker zon, in het noorden kan een bui voorkomen. Met maxima tussen 14 en 16 graden blijft het aan de koele kant. De noordwestenwind zwakt wel af en draait later naar oostelijke richtingen.