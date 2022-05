Dodental door overstromingen en aardverschuivingen Brazilië naar 84

In het noordoosten van Brazilië is het aantal doden als gevolg van zeer zware regenval opgelopen naar 84. Het noodweer veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen.

De meeste slachtoffers vielen in de staat Pernambuco, waar ook nog tientallen mensen worden vermist. "We blijven doorzoeken tot we alle vermisten hebben gevonden", zei de gouverneur van Pernambuco op een persconferentie.

In veertien steden in de buurt van de havenstad Recife is de noodtoestand uitgeroepen. Zeker 3900 mensen zijn door overstromingen hun huis kwijtgeraakt. Duizenden hebben onderdak gezocht bij familie of vrienden.

Meer regen verwacht

Sinds woensdag is er veel neerslag gevallen in het gebied. Op sommige plekken viel binnen 24 uur meer regen dan gemiddeld in de hele maand mei. De komende dagen wordt meer hevige regenval verwacht, zeggen de autoriteiten.

President Bolsonaro zegde dit weekend hulp van het leger toe bij het reddingswerk. Hij reist vandaag zelf naar het gebied om de situatie te bekijken.

In Brazilië zijn het afgelopen jaar honderden mensen omgekomen door noodweer en overstromingen. In februari kwamen ten noorden van de miljoenenstad Rio de Janeiro zo'n 240 mensen om het leven door natuurgeweld.