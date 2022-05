Eerste tips bij politie na verspreiden naam en foto in zaak overleden Arnhemse

De politie zegt enkele tips te hebben gekregen in de zaak van een in Arnhem overleden vrouw. Maar de in verband met deze zaak gezochte Arnhemmer is nog niet gevonden.

De 41-jarige Martijn van de Laar is mogelijk betrokken bij het incident en kan "een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving" zijn, zei de politie gisteren. Vrijdag verspreidde de politie al een foto van Van de Laar en gisteren werd zijn naam vrijgegeven, wat zeer uitzonderlijk is.

"Dan moet iemand echt wel heel erg gevaarlijk zijn", zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers (Radboud Universiteit) tegen De Gelderlander. De politie vraagt mensen die Van de Laar zien om hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Naakt op straat

Volgens buurtbewoners is Van de Laar de partner van het slachtoffer, schrijft De Gelderlander. De politie wil hier niets over zeggen. De vrouw werd donderdagavond in de Arnhemse Cuijkstraat gevonden. Volgens buurtbewoners was ze gewond en lag ze naakt op straat, schrijft de krant.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzoekt onder meer hoe de vrouw gewond is geraakt en uiteindelijk is overleden. De politie zoekt meer getuigen, beelden en informatie. "Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom."