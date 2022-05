Wekdienst 29/5: Biden bezoekt Texas • Colombia kiest een nieuwe president

Wat heb je gemist?

Op een lange avond die begon met chaos buiten het stadion was het Real Madrid dat de Champions League pakte. In de finale in het Stade de France versloeg de Koninklijke Liverpool met 1-0 door een doelpunt van Vinícius Júnior.

Terwijl Liverpool-fans, veelal met een kaartje, buiten voor de hekken nog wachtten op toegang, zich beklaagden over het gebruik van pepperspray door de Franse politie en sommigen over de hekken klommen, ging de show in Parijs door. Na een optreden van zangeres Camila Cabello klonk om 21.36, ruim een half uur later dan gepland, het startsignaal.