Finale Champions League ruim half uur later begonnen door chaos rond stadion

De Champions League-finale is niet om 21.00 uur begonnen zoals gepland, omdat er rondom het stadion in Parijs verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen, naar verluidt zonder kaartje, over de hekken te klimmen. Liverpool-fans met kaartje konden het stadion niet in.

De politie spoot op verschillende plekken met pepperspray, is te zien op beelden op sociale media. Stewards wisten sommigen die clandestien naar binnen geklommen waren tegen de grond te werken. Volgens getuigen waren er huilende kinderen, en konden groepen fans geen kant op.