Grote vechtpartij op kermis Amsterdam, weggegooid vuurwapen gaat af

Op een kermis in Amsterdam-Zuidoost zijn gisteravond tientallen mensen met elkaar op de vuist gegaan. De politie kreeg rond 22.00 uur een melding dat er op het Anton de Komplein zeker vijftig mensen aan het vechten waren.

Even later zagen agenten dat er inderdaad werd gevochten door een aantal mensen, die er vervolgens vandoor gingen. Een van hen gooide een vuurwapen weg dat vervolgens afging, vermoedelijk onbedoeld.

De politie heeft twee mensen aangehouden en loste daarbij een waarschuwingsschot. In de omgeving werden het weggegooide vuurwapen en een ander wapen gevonden.

Het is nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt door de vechtpartij of door de kogel uit het wapen dat werd weggegooid. De politie hoopt dat getuigen daar meer over kunnen vertellen.