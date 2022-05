Politie en gemeente staan machteloos tegenover snelheidsduivels op Ringvaart

Bewoners van woonboten op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder vrezen een nieuwe zomer vol overlast. Voorbij scheurende speedboten en waterscooters veroorzaken schade in en aan de woonboten. Politie en gemeente willen wel optreden, maar staan machteloos. De gemeente Haarlemmermeer bezit geen boten en ook de politie kampt met een gebrek aan materieel.

"In het hoogseizoen scheuren negen van de tien boten voorbij. Op dat moment voelen wij onze boot werkelijk een halve meter omhoog en omlaag gaan", vertelt woonbootbewoner Anneke Tiemersma uit Vijfhuizen bij NH Nieuws. "Wij hebben daardoor schade opgelopen. Het lijkt een kwestie van tijd tot de leidingen het begeven."

"Onze boot gaat stuiteren waardoor planten, apparatuur en bijvoorbeeld schilderijen naar beneden komen", zegt een andere woonbootbewoner.

De bewoners hebben er genoeg van, maar als ze de telefoon pakken stuiten ze op een muur van verschillende instanties. "Boten die met hoge snelheden over de Ringvaart varen, kunnen gemeld worden bij de Provincie", laat Hoogheemraadschap Rijnland weten. Maar de provincie verwijst direct door: "Overlast van boten is hetzelfde als overlast in de openbare ruimte. Het lijkt me een zaak voor de politie", zegt Harriët Wijker van de provincie Noord-Holland. Ook een woordvoerder van de gemeente zegt dat de waterpolitie verantwoordelijk is voor de Ringvaart.

Samen met Aalsmeer

De politie patrouilleert geregeld op de vaart, maar niet elke dag: "We moeten onze schaarse capaciteit verdelen. Daarom surveilleren wij ook met partners zoals waterschappen (het Hoogheemraadschap, red.) en gemeenten op het water", zegt een woordvoerder van de Politie Noord-Holland.

Haarlemmermeer heeft onlangs met buurgemeente Aalsmeer afgesproken, dat ook Aalsmeerse handhavers op de Ringvaart mogen surveilleren. Maar dat geldt alleen voor het stuk Ringvaart tussen Leimuiden en de Nieuwe Meer in Amsterdam. Zo blijft er nog zo'n veertig kilometer Ringvaart over zonder handhavers.

De bewoners van de woonboten in Vijfhuizen zijn er niet mee geholpen: "Het is te betreuren dat instanties naar elkaar blijven wijzen, zonder dat een van hen zich verantwoordelijk voelt", verzucht een van hen. "Hardvaarders hebben op deze manier vrij spel op de Ringvaart."