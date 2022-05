10 jaar cel voor man die gezin in levensgevaar bracht door brandstichting

Een 20-jarige man uit Schijndel is tot tien jaar cel veroordeeld voor brandstichting in zijn ouderlijk huis. Volgens de rechtbank heeft Quincy van U. zijn vader, moeder en beide zussen bewust in levensgevaar gebracht. Hij is schuldig bevonden aan viervoudige poging tot doodslag.

De straf valt daarmee lager uit dan de achttien jaar cel die de officier van justitie had geëist. Die stelde dat de man het gezin wilde doden en dat het om poging tot moord ging. Maar de rechtbank ziet daar geen bewijs voor.

Tijdens de brand op 14 oktober 2020 wisten de familieleden ternauwernood hun huis te ontvluchten. De zussen sprongen uit het raam en raakten daarbij gewond. De ouders klommen uit het raam. De dader vluchtte via de trap, die kort daarna in lichterlaaie stond, naar buiten via de serre. Alle gezinsleden liepen brandwonden op en belandden in het ziekenhuis. Ook de brandstichter zelf.

Sporen van benzine

Van U. heeft de beschuldigingen van brandstichting aan zijn adres altijd ontkend. Maar volgens de rechter is duidelijk dat hij de enige persoon geweest kan zijn die het vuur heeft aangestoken. Op de overloop zijn sporen van benzine aangetroffen en op het bed van Van U. lag een aansteker met roestresten. In de tuin zijn handschoenen gevonden, die hij bij zijn vlucht uit het huis had uitgetrokken, omdat ze verbrand waren. Net als zijn kleren. Daarnaast legde Van U. als enige van het gezin tegenstrijdige verklaringen af en was hij als eerste buiten.

Wat het motief is geweest van Van U. is onduidelijk. Er waren volgens de ouders geen spanningen binnen het gezin. Wel zou de veroordeelde zich, als geadopteerd kind, achtergesteld en buitengesloten hebben gevoeld. Maar na psychologisch onderzoek is bij hem geen stoornis vastgesteld, meldt Omroep Brabant.