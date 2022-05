Woede om vergassing verwarde man in politieauto Brazilië

In Brazilië is woedend gereageerd op de dood van een verwarde man. In verschillende video's die op sociale media circuleren is te zien dat twee politieagenten de zwarte man in de kofferbak van hun auto houden terwijl ze gas naar binnen spuiten.

De federale snelwegpolitie hield het slachtoffer, de 38-jarige Genivaldo de Jesus Santos, aan in de stad Umbaúba in de deelstaat Sergipe in het noordoosten van Brazilië.

In een verklaring die de politie naar buiten bracht, staat dat het slachtoffer zich agressief gedroeg en dat hij "weerstand" bood aan de agenten die hem aanhielden. Waarom de man werd aangehouden, is niet duidelijk. Om hem onder controle te krijgen, gebruikten agenten "middelen van kleinere offensieve kracht", staat in de verklaring.

Let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren: