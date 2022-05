Wekdienst 27/5: Terugkomdag voor coronapatiënten • Hologram-tournee ABBA van start

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem houdt een terugkomdag voor mensen die de afgelopen twee jaar door of met corona op de intensive care hebben gelegen. Volgens het ziekenhuis hebben de voormalige patiënten er behoefte aan.

In Londen begint een reeks concerten met hologrammen van de Zweedse popgroep ABBA. De 3D-afbeeldingen van Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) zijn gebaseerd op hun uiterlijk in de jaren zeventig.

Wat heb je gemist?

In de Oekraïense stad Severodonetsk zijn volgens de burgemeester zeker 1500 mensen om het leven gekomen door gevechten. In de stad in het oosten van Oekraïne wordt al enige dagen hevig gevochten.

Burgemeester Strjoek zegt dat er in de stad nog zo'n 12.000 tot 13.000 burgers zijn. 60 procent van de woongebouwen is volgens hem verwoest. Severodonetsk is de enige stad in de regio Loehansk in de Donbas-regio die onder controle staat van de Oekraïense regering.

Ander nieuws uit de nacht:

China en Rusland blokkeren in Veiligheidsraad extra sancties tegen Noord-Korea: Vanwege het Noord-Koreaanse raketprogramma en de kernproeven wil de VS onder meer exportbeperkingen op olie en tabak. Volgens de Chinezen en Russen helpen de sancties niet.

Parlement Spanje stemt in met 'Alleen ja is ja'-sekswet: Als de senaat ook instemt, is uitdrukkelijke toestemming nodig voor seks. Alle andere gevallen worden in principe gezien als verkrachting. Leden van de conservatieve Partido Popular en de uiterst rechtse partij Vox stemden tegen het voorstel van de linkse regering.

'Veel reformatorische scholen wijzen homorelaties nog altijd af': In hun meest recente online schoolgidsen en identiteitsprofielen staan 36 van de 161 scholen afwijzend tegenover homoseksuele relaties of het homohuwelijk, meldt het onderzoeksjournalistieke programma Pointer (KRO-NCRV).

Toetsenist Andy Fletcher van Depeche Mode overleden: Fletcher richtte de Britse synthpopgroep op in 1980, samen met Vince Clarke en Martin Gore. Zanger Dave Gahan completeerde de band. Fletcher is 60 jaar geworden.

En dan nog even dit:

Het heeft meer dan drie eeuwen geduurd, maar de laatste 'heks' van de zogeheten heksenprocessen uit Salem is officieel vrijgesproken. Elizabeth Johnson jr. werd in 1693 ter dood werd veroordeeld vanwege hekserij in de toenmalige Engelse kolonie Massachusetts.

Tot een executie kwam het niet, maar eerherstel kreeg ze ook niet. De zaak kreeg nieuwe aandacht toen een groep scholieren in Massachusetts haar zaak onder de loep nam voor burgerschapsonderwijs.