'Nieuwe IS-leider opgepakt in Istanbul, verhoord door Turkse politie'

De recent aangetreden leider van terreurgroep Islamitische Staat is gearresteerd in Istanbul, melden Turkse functionarissen. Volgens lokale media maakt president Erdogan de aanhouding en de details van operatie binnenkort bekend.

Abu al-Hassan al-Qurayshi zou sinds enkele maanden de hoogste leider van IS zijn geweest. Zijn voorganger, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, blies zichzelf in februari op in het noordwesten van Syrië vlak voordat een Amerikaans commandoteam hem gevangen kon nemen.

'Geen schot gelost'

Het is nog onduidelijk hoe de Turkse politie Abu al-Hassan al-Qurayshi op het spoor is gekomen. De aanhouding zou het resultaat zijn geweest van een internationale operatie op basis van informatie van inlichtingendiensten. Surveillanten ontdekten dat de man verbleef in een huis in Istanbul, schrijft nieuwswebsite OdaTV.

Er werd geen schot gelost bij de arrestatie, melden Turkse media. De verdachte is inmiddels verhoord door de politie. Daaruit zou "zeer belangrijke" informatie zijn verkregen. Niet bekend is om welke informatie het gaat. De operatie vond ergens vorige week plaats en vandaag is het bericht over de aanhouding gepubliceerd.