Radiowereld in beweging: 'Veranderingen gaan soms ten koste van de dj's'

NPO Radio 2 en Qmusic bedienen samen bijna een kwart van het radiopubliek, waarbij de publieke radiozender net iets populairder is dan zijn commerciële concurrent: NPO Radio 2 had in maart en april een marktaandeel van 12,5 procent, op de voet gevolgd door Qmusic met 12,1 procent.

Overigens zeggen de percentages niet alles over het aantal absolute luisteraars. Het marktaandeel wordt berekend door te kijken naar de luistertijd: hoe langer mensen naar een bepaald radiostation luisteren, hoe hoger het marktaandeel van die zender is.

Top 2000 en Edwin Evers

Dat NPO Radio 2 en Qmusic er vooralsnog wél in slagen om hun marktaandeel vast te houden of zelfs te vergroten, hangt volgens kenners met meerdere dingen samen.

Zo heeft NPO Radio 2 de Top 2000, die weliswaar alleen in de kerstperiode wordt uitgezonden maar waarop de zender de rest van het jaar kan teren, zegt mediadeskundige Ron Vergouwen. Verder heeft de publieke radiozender een ijzersterke programmering, vindt hij.

Qmusic vaart wel bij de concurrentiestrijd met Radio 538, zien Vergouwen en radiokenner Kroeske. De zender heeft volgens hen vooral geprofiteerd van het vertrek van 538-dj Edwin Evers eind 2018, die een zeer succesvolle ochtendshow had.

"Evers is een radiomaker die je maar eens in de 25 of zelfs 50 jaar meemaakt", zegt Vergouwen. "Iemand die in zijn eentje de flow van een heel station kan bepalen. Toen hij wegging bij 538, kwam het hele radiolandschap in beweging en daar is Qmusic op ingesprongen met een eigen geluid. Ondertussen bleef Radio 538 doen wat ze altijd deden."