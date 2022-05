Cultureel erfgoed Oekraïne ernstig bedreigd door kunstroof en bombardementen

Volgens de laatste cijfers van Unesco zijn er 133 locaties met cultureel erfgoed beschadigd of vernietigd in Oekraïne. In veel gevallen zijn ze getroffen door Russische bommen. Akinsha, gespecialiseerd in kunst in oorlogstijd, zegt dat er vaak geen militaire doelen in de buurt zijn die de luchtaanvallen kunnen verklaren. Ook zijn er gevallen bekend van plundering door de Russen.

'Internationale regels geschonden'

Akinsha heeft zich eerder verdiept in de plundering van kunstcollecties tijdens de Tweede Wereldoorlog en volgt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Hij noemt het een situatie die we in Europa al lang niet meer gezien hebben. "Het doet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Er is geen twijfel mogelijk dat Rusland alle internationale afspraken op dit gebied schendt. Van de Geneefse Conventie tot afspraken gemaakt door de Verenigde Naties en Unesco. Dit is verschrikkelijk."

Bij de ingrepen in de musea in Melitopol en Marioepol lijkt het erop dat de Russen een duidelijk doel voor ogen hadden. Medewerkers van het museum in Melitopol hadden de kunstcollectie verstopt, maar de bezetters wisten precies waar ze moesten zijn. Eerder hadden ze een medewerker van het museum opgepakt en urenlang ondervraagd.

Een van de schilderijen die uit Marioepol is meegenomen is Rode zonsondergang boven de Dnjepr van Archip Koeindzji. Een meesterwerk, zegt Akinsha: