Vermoedelijk heroïne in bakstenen gevonden op bedrijventerrein Oudewater

De politie heeft vermoedelijk zakken met heroïne gevonden op een bedrijventerrein in Oudewater. De drugs waren op een bijzondere manier verstopt: in opgestapelde bakstenen. Er zijn vijf verdachten opgepakt.

"Een heel gek verhaal", zegt een politiewoordvoerder bij RTV Utrecht. Waar de politie 'normaal' nog wel eens op harddrugs stuit tussen ladingen fruit of meubels, zat het spul nu in bakstenen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat in ten minste 108 klinkers een stof zat die zeer waarschijnlijk heroïne is. "We hebben een aantal van die bakstenen opengemaakt en stuitten toen op de zakjes", aldus de woordvoerder.

Op dit moment wordt onderzocht of het inderdaad om heroïne gaat. Die kans is groot, want de politie kwam de bakstenen op het spoor tijdens een al langer lopend onderzoek naar drugshandel. Toen de inval werd gedaan op het bedrijventerrein in de Utrechtse gemeente, waren de vijf verdachten aanwezig. Drie van hen werden direct opgepakt. Even later reed een busje met twee mannen weg van het terrein. Ook zij konden worden aangehouden.

Vier van de verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, de vijfde komt uit Capelle aan den IJssel. Bij hem thuis trof de politie nog eens dertig kilo heroïne aan.