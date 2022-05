Rotterdam weer opgeruimd na finale Feyenoord: 'Ziet er spic en span uit'

In Rotterdam zijn de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden vanochtend vroeg al begonnen. Daardoor zag het er bij De Kuip rond 08.00 uur alweer "spic en span" uit, zegt een schoonmaakmedewerker. In de stad greep de politie op verschillende plekken in na ongeregeldheden rond de verloren finale van Feyenoord in de Conference League.

72 mensen werden opgepakt. Twee agenten raakten gewond, door een gegooid glas en een steen. Ze zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Kort na middernacht keerde de rust in de stad terug.

Volgens de politie zijn er enkele "flinke vernielingen" aangericht in de stad. Onder meer een tram en een bus raakten beschadigd. Camerabeelden worden onderzocht, zodat kan worden achterhaald wie verantwoordelijk is voor de schade.

Grote schermen in Rotterdam

In Rotterdam waren meerdere grote schermen opgehangen om de finale in de Albanese hoofdstad Tirana te kunnen kijken. Feyenoords eigen stadion, De Kuip, zat helemaal vol. Ook op onder meer het Stadhuisplein en het Willemsplein waren evenementen georganiseerd.

De schoonmaakploegen van de stad begonnen vanochtend al om 05.00 uur. De opruimwerkzaamheden vielen volgens hen mee. "We zijn gewend aan dit soort evenementen. Er zijn niet veel grote vernielingen geweest", zegt een schoonmaakmedewerker in het NOS Radio 1 Journaal. "Als Nederland de slaapmuts afdoet denken ze: is er wel een feestje geweest op Zuid rond De Kuip?", zegt een enthousiaste teamleider van de afdeling reiniging.

De politie zette onder meer vier waterkanonnen in om mensen te verdrijven. Ook werd de politie te paard ingezet en werden charges uitgevoerd door de ME: