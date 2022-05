'Gedrag aanwezigen partygate moeilijk te rechtvaardigen'

De topambtenaar die de lockdownfeestjes in Downingstreet 10 en andere Britse regeringsgebouwen onderzocht, zegt in haar eindrapport dat het gedrag van de aanwezigen op die feestjes "moeilijk te rechtvaardigen" is. Premier Johnson reageert vanmiddag in het Lagerhuis.

Net als in de tussenrapportage die in januari verscheen, zegt topambtenaar Sue Gray dat ten minste op een paar van die bijeenkomsten aanwezigen in ernstige mate niet aan de eisen hebben voldaan die aan mensen "in het hart van de regering" worden gesteld en ook niet aan de eisen die aan heel de Britse bevolking werden gesteld.

"Sommige van de bijeenkomsten hadden niet mogen plaatsvinden, andere hadden zich niet zo mogen ontwikkelen als ze gedaan hebben", zegt Gray in het rapport dat eerder vandaag aan premier Johnson is overhandigd. Met dat laatste doelt ze op het "excessief gebruik van alcohol".

Volgens Gray waren er wel ambtenaren die bezwaren tegen het schenden van coronaregels wilden uiten, maar voelden zij zich onmachtig om dat te doen.

Gray waarschuwt dat het gedrag in de regeringskringen niet vereenzelvigd mag worden met de rest van de Britse bestuurscultuur. "Duizenden mensen in heel het land hebben in deze bijzondere tijd onvermoeibaar hun werk gedaan."