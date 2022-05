CNN: Israëlische militairen schoten gericht op Al Jazeera-journalist

Correspondent Ties Brock:

"Vanaf het moment van de dood van Abu Akleh klinkt al de roep om een grondig en onafhankelijk onderzoek ter plekke, maar vanwege de politieke verhoudingen is dat tot nu toe onmogelijk gebleken. Wel zie je dat de afgelopen weken op basis van openbare gegevens steeds meer duidelijk wordt over de omstandigheden rond haar dood. Daarbij wijzen verschillende onderzoeken, zoals die van persbureau AP en onderzoekscollectief Bellingcat, steeds duidelijker in de richting van Israël.

Dit onderzoek van CNN gaat het verst, en beweert dat Israël waarschijnlijk gericht heeft geschoten op Abu Akleh. Veel Palestijnen zien er hun gelijk in bevestigd: zij zeiden vanaf het begin al dat Abu Akleh door Israël is vermoord. Maar van Israëlische kant wordt benadrukt dat ook dit onderzoek daar niet voor 100 procent uitsluitsel over kan geven. Zo lang het definitieve bewijs niet op tafel ligt, zal Israël waarschijnlijk blijven volhouden dat het ook een Palestijnse kogel geweest kan zijn."