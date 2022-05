Veertien kinderen en leraar doodgeschoten op basisschool in Texas

Een onbekend aantal kinderen en volwassenen is gewond geraakt. ABC News meldt dat zeker zestien kinderen met verwondingen zijn opgenomen in plaatselijke ziekenhuizen, net als een aantal anderen.

"De situatie is heel slecht", appte de burgemeester van Uvalde aan ABC. De lokale autoriteiten willen eerst in contact komen met ouders voordat er meer informatie wordt verstrekt.

'Verschrikkelijk'

Volgens gouverneur Abbott is de dader Salvador Ramos, die ook zou wonen in Uvalde. "Hij heeft op verschrikkelijke en onbegrijpelijke wijze veertien leerlingen en een leraar doodgeschoten", zei hij op de persconferentie. Waarom de 18-jarige het vuur heeft geopend in de basisschool is nog onduidelijk.

De schutter zou mogelijk ook zijn oma hebben neergeschoten voordat hij de school binnenging. Details hierover ontbreken nog.