'Moordaanslag op oud-president Bush verijdeld, Irakees opgepakt'

De Amerikaanse oud-president George W. Bush is ontsnapt aan een moordaanslag. Dat zou blijken uit een huiszoekingsbevel van de FBI uit maart, dat deze week korte tijd openbaar is geweest en waar Amerikaanse media over schrijven. De FBI beschuldigt daarin een in Ohio woonachtige Irakees, Shihab Ahmed Shihab Shihab, ervan dat hij een plan had om Bush te laten vermoorden door IS-strijders.

De Irakees, die sinds 2020 in de stad Columbus woont in afwachting van de beoordeling van zijn asielverzoek, zou Bush hebben willen doden als vergelding voor de vele Iraakse doden die zijn gevallen door de Amerikaanse invasie in Irak (2003). De FBI ontdekte zijn plannen met hulp van twee informanten en door Shihabs WhatsApp-gedrag te volgen.

Shihab zou een informant hebben gevraagd of die hem kon helpen aan nagemaakte politiepenningen. Ook zou hij hebben geïnformeerd hoe hij vier IS-strijders uit Irak, Turkije, Egypte en Denemarken het land in kon smokkelen om de aanslag op Bush te plegen. Twee van hen waren volgens de FBI oud-spionnen. Het zou zijn bedoeling zijn geweest om hen via Mexico de Verenigde Staten in te krijgen.

Huis van Bush gefilmd

In het bevel staat verder dat Shihab samen met een van de informanten naar Dallas ging. Naar verluidt was hij daar om de woning van Bush en diens presidentiële bibliotheek op de campus van de Southern Methodist University te filmen.

Tegen de FBI-informant zou hij verder gezegd hebben dat hij actief betrokken wilde worden bij de moord op Bush. Het had hem volgens het bevel niet uitgemaakt of hijzelf om het leven zou komen bij de moordpoging, omdat hij trots zou zijn op zijn betrokkenheid. Hij zou verder hebben geclaimd dat hij oud-IS-leider Baghdadi persoonlijk heeft gekend.

Een woordvoerder van Bush laat weten dat de oud-president niet bijster onder de indruk is van de dreiging. "President Bush heeft alle vertrouwen van de wereld in de Amerikaanse Secret Service en politie- en inlichtingendiensten." De FBI wil niet reageren op de berichtgeving en het huiszoekingsbevel is niet langer openbaar.

Nieuwszender NBC News meldt dat Shihab is opgepakt en vastzit in de VS. De FBI zou overwegen om hem aan te klagen voor dreigementen tegen een oud-president, materiële ondersteuning van terreurgroep IS en het plegen van visumfraude.