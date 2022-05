Dode vrouw in Limburgs kanaal na acht maanden geïdentificeerd

Het lichaam dat eind september in Nederweert in een kanaal werd gevonden is van een 57-jarige vrouw uit het Duitse Solingen. Acht maanden lang lukte het de politie niet haar identiteit te achterhalen. Er kwam een doorbraak in het onderzoek toen er vorige maand in Duitsland een 57-jarige vrouw als vermist was opgegeven.

Daarna kwamen de twee zaken al snel samen en kon met extra onderzoek de identiteit van de gevonden vrouw worden bevestigd, schrijft 1Limburg.

Misdrijf

De vrouw werd op dinsdag 28 september 2021 in het kanaal Wessem-Nederweert aangetroffen door een schipper.

De vrouw is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Hoelang ze in het water heeft gelegen, is niet duidelijk. Omdat er ter plaatse geen sterke stroming staat, vermoedt de politie dat ze vlak bij de vindplaats is achtergelaten.

Het lukte de politie niet om de identiteit van de vrouw te achterhalen. Daarom werd er in Opsporing Verzocht, het Belgische misdaadprogramma Faroek en het Duitse Aktenzeichen XY aandacht aan de zaak besteed, maar zonder resultaat. Pas nadat er begin april in Duitsland een 57-jarige vrouw als vermist was opgegeven ging het snel.

De nabestaanden van de vrouw zijn inmiddels op de hoogte gebracht van haar overlijden.