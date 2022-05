Gehackte foto's en documenten geven unieke inzage in kampen voor Oeigoeren

Uit de documenten blijkt dat in 2017 en 2018 12 procent van de volwassen bevolking van de regio Shufu in Xinjiang gevangen zat. Als dat wordt geëxtrapoleerd naar heel Xinjiang zou dat betekenen dat er op dat moment 1,2 miljoen Oeigoeren en andere leden van moslimminderheden in kampen of gevangenissen zaten; een cijfer dat in overeenstemming is met door de Verenigde Naties betrouwbaar geachte schattingen.

Genocide

China vreest het streven van een deel van de Oeigoeren naar meer autonomie of zelfs een eigen staat. Het land zegt te strijden tegen terrorisme en extremisme en daartoe 'opleidingscentra' te hebben opgezet, waar Oeigoeren van hun radicale gedachten worden afgeholpen en worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Maar internationale onderzoekers hebben keer op keer aangetoond dat de realiteit anders is. In interneringskampen probeert China de Oeigoerse identiteit en cultuur met harde hand te onderdrukken, zegt bijvoorbeeld Adrian Zenz. Ook is er sprake van geboortebeperking onder de Oeigoeren.

Meerdere organisaties en landen bestempelen China's handelen als genocide. De Nederlandse Tweede Kamer nam een motie aan waarin die kwalificatie ook voorkomt, maar het kabinet wil de term nog niet gebruiken.

China spreekt in reactie op de Xinjiang Police Files van "leugens en desinformatie". Volgens China gaan "zaken gerelateerd aan Xinjiang in essentie over het tegengaan van gewelddadig terrorisme, radicalisering en separatisme en niet over mensenrechten of religie."