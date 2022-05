Wekdienst 24/5: Debat over VWS-bemoeienis OMT-advies • Overleg pluimveehouders over vogelgriep

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanavond debatteren Kamerleden over de bemoeienis van het ministerie van Volksgezondheid met de OMT-adviezen. In februari onthulde Nieuwsuur dat VWS in de eerste maanden van de coronacrisis verschillende keren heeft geprobeerd tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen, en daar ook in is geslaagd.

In Barneveld komen pluimveehouders bij elkaar die getroffen zijn door de vogelgriep. In de Gelderse plaats en het nabijgelegen Lunteren zijn al honderdduizenden besmette kippen en eenden geruimd. Het is de ernstigste vogelgriepuitbraak in bijna twintig jaar. In totaal zijn sinds oktober al bijna 2,5 miljoen kippen geruimd.

Wat heb je gemist?

De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken samen op korte termijn duizenden extra opvangplekken te creëren voor asielzoekers. In principe is de afspraak dat elke regio zorgdraagt voor 150 extra noodopvangplekken, waarvoor bijvoorbeeld lege kantoren, evenementen- of sporthallen geschikt kunnen worden gemaakt.

Het is een oplossing bedoeld voor een periode van twee à drie weken. Daarna moet er een structurele oplossing komen. Afgelopen maanden was de situatie in Ter Apel soms schrijnend, met asielzoekers die buiten in een slaapzak lagen en nachtelijke busritten om mensen ergens anders onder te brengen, soms ver van Ter Apel.

Gemeenten kunnen niet gedwongen worden om die opvang te regelen, maar staatssecretaris Van der Burg heeft er alle vertrouwen in dat de kortetermijnopvang wordt gerealiseerd. "Iedereen heeft ermee ingestemd, en ik heb volledig vertrouwen in deze 25 burgemeesters. Het moet ervoor zorgen dat we niet elke dag om 21.30 uur moeten bellen wie er nog plek heeft."

Ander nieuws uit de nacht:

Doorvoerhandel fors minder na Brexit, export van Hollandse waar nam toe: Met name de goederendoorvoer stortte afgelopen twee jaar in. De handel in buitenlandse goederen via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk nam met bijna de helft af.

Foto's van lockdownborrel met Johnson gepubliceerd: Volgens ITV gaat het om beelden die zijn gemaakt op 13 november 2020, toen er binnen eigenlijk maar twee mensen bij elkaar mochten komen.

Na versoepeling corona weer meer executies wereldwijd: Amnesty International registreerde 589 executies, een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

En dan nog even dit:

Een start-up uit Delft heeft een nieuwe manier bedacht om koraal makkelijker te laten groeien. In het koraalrif van Burgers' Zoo in Arnhem testten ze hun uitvinding, een kunstmatig rif gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal.