Nederlander in Servië aangehouden op verdenking van internationale drugssmokkel

Een 45-jarige Nederlandse man is vrijdagavond in Servië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft om de uitlevering van de man gevraagd, bevestigt een woordvoerder. De verdachte is momenteel nog in Servië.

De man woont in Montenegro, maar was voor een uitstapje de grens met Servië overgestoken. Daar is hij op verzoek van het Nederlandse OM door de Servische politie aangehouden. Het Nederlandse politieonderzoek naar de verdachte loopt nog.

De Telegraaf schrijft dat de 45-jarige man een kopstuk is uit het criminele netwerk van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Het zou gaan om Boris P., die een leidende rol zou spelen in het in stand houden van de machtsstructuren van Taghi's criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie zegt desgevraagd niet in te kunnen gaan op de berichtgeving van de krant.