In Enschede wil bijna niemand meer aan het stadsorgel draaien

Ze hadden alle hoop gevestigd op de open dag, maar er kwam niemand opdagen. Een teleurstelling voor de mensen van Stichting Stadsorgel Enschede, die met een aantal orgels de binnenstad geregeld opvrolijken met muziek. Maar een tekort aan vrijwilligers doet de stichting bijna de das om.

Er moet dan ook snel iets veranderen. "Onze oudste orgelman is 90 jaar. Niet om het een of ander, maar dat duurt niet zo lang meer en dan moet hij vervangen worden. Het is gewoon heel jammer dat er weinig mensen zijn die zich hiervoor in willen zetten", vertelt Benno Molenkamp van de stichting bij RTV Oost.

Jongeren rond de 50

Hij hoopt dan ook dat jongeren zich alsnog melden, ook al hebben ze de open dag die vrijwilligers moest werven gemist. "En met jongeren bedoel ik mensen rond de vijftig met wat vrije tijd. We staan zo'n zes keer per jaar in de binnenstad van Enschede, dat doen we altijd in koppels. Daarnaast worden we ingehuurd om op locaties te spelen."

Zaterdag stonden ze nog in Enschede. "In de stad trekken we altijd veel bekijks, van alle leeftijden. We laten kinderen spelen en anderen genieten gewoon luisterend. Ik hoop dat mensen zich melden die het leuk lijkt om ons te versterken. De orgelstichting mag na al die jaren niet stoppen."