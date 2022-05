Voor het eerst meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht: 'Grimmig cijfer'

Voor het eerst in de geschiedenis zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, zegt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Nieuwe golven van geweld en conflicten hebben het cijfer de afgelopen tijd volgens de VN tot een "bizarre mijlpaal" gebracht.

Uit gegevens van vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat het aantal mensen dat op de vlucht is eind vorig jaar al was opgelopen naar 90 miljoen. Conflicten in Afrika en landen als Afghanistan en Myanmar hebben dat cijfers sindsdien over de grens van 100 miljoen geduwd.

De VN noemt ook de oorlog in Oekraïne, waardoor dit jaar 8 miljoen mensen binnen Oekraïne op de vlucht sloegen en meer dan 6 miljoen naar het buitenland vluchtten. Die aantallen lopen nog steeds langzaam op.

Wake-up call

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN, Filippo Grandi, noemt 100 miljoen een grimmig cijfer. "Het is een record dat nooit had mogen worden gevestigd. Dit moet dienen als een wake-upcall om destructieve conflicten op te lossen en te voorkomen, vervolging te beëindigen en de onderliggende oorzaken aan te pakken die onschuldige mensen dwingen hun huizen te ontvluchten."

Hij prijst de internationale inspanningen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne als "overweldigend positief", om eraan toe te voegen dat het niet overal zo gaat. "We hebben een soortgelijke mobilisatie nodig voor alle crises wereldwijd. Maar uiteindelijk is humanitaire hulp slechts een verzachtend middel en geen oplossing."