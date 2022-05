Gitaar Kurt Cobain verkocht voor 5 miljoen dollar

De blauwe gitaar waarop Kurt Cobain van Nirvana speelde in de videoclip van Smells Like Teen Spirit heeft op een veiling vijf miljoen dollar (omgerekend ruim 4,7 miljoen euro) opgeleverd. Dat is flink meer dan vooraf gedacht; er werd uitgegaan van een bedrag van zo'n 800.000 dollar.

De gitaar, een Fender Mustang (1969), was de favoriet van grunge-icoon Cobain. Het instrument was de afgelopen twaalf jaar te zien in het Museum of Pop Culture in Seattle.

Smells Like Teen Spirit is een nummer uit 1991 en stond op het album Nevermind, met de bekende baby in een zwembad die reikt naar een dollarbiljet aan een vishaak. Het nummer werd een enorme wereldhit, waar Cobain zelf weinig plezier aan beleefde. "De reden is dat mensen het een miljoen keer op MTV hebben gezien", zei hij erover. "Het is in hun hersenen geramd."

Johnny Cash

Ook een auto van Cobain ging onder de hamer. De Dodge Dart uit 1965 bracht 375.000 dollar op, meldt veilingbedrijf Julien's Auction. De opbrengst gaat deels naar een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheidszorg. Cobain kampte zelf met psychische problemen en pleegde in 1994 op 27-jarige leeftijd zelfmoord.

Op de veiling werd ook een gitaar van Johnny Cash geveild, voor een bedrag van 437.500 dollar. Voor een jurk die Madonna droeg voor het nummer Material Girl betaalde iemand 287.500 dollar.

De veiling werd gehouden in het Hard Rock Cafe in New York. Alles bij elkaar werden 1300 items geveild, voor in totaal bijna 15 miljoen dollar.