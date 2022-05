Nauwelijks hulp voor voormalige kindsoldaten Islamitische Staat

Dagen sloot hij zich op in een kamer. Nachtmerries hielden hem uit zijn slaap. Hij kreeg paniekaanvallen. Zijn moeder wist niet wat ze met hem moest. Youssif: "Ik verkeerde in een soort coma. Ik kon geen mensen zien. Ik kon niet beslissen wie mijn vriend of vijand was." Na veel moeite kon hij wat hulp krijgen. "Ik heb die tijd inmiddels achter me gelaten en ik voel me beter."

Maar het verdriet is nooit ver weg. Zo ontbreekt van zijn broertje nog altijd ieder spoor. Al vijf jaar hebben ze niets van hem gehoord. "Misschien zit hij in de gevangenis, misschien is hij dood, we hebben overal naar hem gezocht", zegt zijn moeder en ze barst in tranen uit. Het liefst houdt ze Youssif thuis. "Zodra hij de straat op gaat, noemen mensen hem IS'er. Dat maakt hem bang. Ik kan hem niet te ver van huis laten gaan."

Zonder identiteitskaart, die de autoriteiten niet willen afgeven, en zonder goede professionele hulp blijft het leven voor jongens als Youssif een grote uitdaging. "Ik heb dromen en ik heb de wil en ambitie, maar ik krijg geen enkele kans het waar te maken", zegt hij. Youssif zou graag een winkel openen waar mobiele telefoons worden gerepareerd.

Een ding weet Youssif zeker: hij wil niets meer met IS te maken hebben, mocht de terreurgoep ooit terugkomen. "Het waren slechte mensen. Ze hebben gemoord, gestolen en zo veel mensen pijn gedaan. Het was een nachtmerrie."