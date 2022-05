Emotioneel afscheidsduel in Drunen voor slachtoffers verkeersongeval

Ook hield de voorzitter van RKDVC ook een toespraak. Hij noemde het 'een speciale dag, met niet de juiste aanleiding'.

"Toen we het nieuws hoorden, waren we met z'n allen in shock en vanaf dat moment zaten we in een emotionele achtbaan. Hoe kon het zijn dat twee jonge mensen op zo'n manier uit het leven zijn gerukt?", zei hij. De voorzitter sloot af met: "Ondanks het vele verdriet gaan we er een mooie middag van maken." Daarna volgden 2 minuten stilte.

RKDVC verloor de wedstrijd met 1-3.