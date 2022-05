Wekdienst 22/5: Landskampioen hockey vrouwen bekend • World Economic Forum van start

Wat heb je gemist?

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wereldwijd nu in totaal 92 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend en nog eens 28 vermoedelijke gevallen. Vrijdag meldde de organisatie nog 80 bevestigde gevallen.

Waarschijnlijk duiken er de komende dagen nog meer gevallen op, omdat er in veel landen extra wordt gecontroleerd op het virus. Het RIVM meldde gisteren dat er in Nederland "enkele" besmettingen zijn vastgesteld. Apenpokken is door minister Kuipers van Volksgezondheid als A-ziekte betiteld. Dat betekent dat er een meldingsplicht is voor patiënten met apenpokken.