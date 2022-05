Party's, privéjets en plechtig preken, Davos is 'georganiseerde hypocrisie'

Zo'n 2500 deelnemers bespreken wisselende thema's en mondiale problemen, tijdens openbare lezingen en discussies, besloten sessies en tête-à-têtes."De week is redelijk overweldigend", zegt Mark Vernooij, partner bij leiderschapsinstituut THNK. Hij was een paar keer aanwezig in Davos. "In korte tijd tref je een heleboel mensen in levenden lijve en dat werkt heel efficiënt. Het doel is mensen samen te brengen om de wereld een beetje beter te maken."

Discrete diplomatie

Daarvoor biedt Davos de uitgelezen kans, want op geen andere plek komen leiders uit politiek, bedrijfsleven, wetenschap en activisme bijeen. En als iedereen weer naar huis gaat, zijn er afspraken gemaakt over de energietransitie, armoedebestrijding of digitalisering. Tenminste, zo presenteert het WEF het zelf graag.

"Het is een plek om zaken te doen. Iedereen gebruikt het voor zijn eigen doel", zegt de Zweedse onderzoeker Adrienne Sörbom. Ze is een van de auteurs van Discreet Power, How The World Economic Forum Shapes Market Agendas. "Ceo's zeggen ook dat het een fijne plek is om anderen aan de top te ontmoeten."

Ook politici zijn graag te gast. Al ontbreken dit jaar weliswaar onder anderen Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron en Xi Jinping, er komen nog altijd tientallen hoogwaardigheidsbekleders, onder wie dus premier Rutte. Sörbom: "Er kan een discrete vorm van diplomatie bedreven worden, die op andere plekken niet kan. En soms is het WEF daar succesvol in."

Ze noemt als voorbeeld 1992, toen Nelson Mandela voor het eerst samen verscheen met de Zuid-Afrikaanse president De Klerk. Ook de toenadering tussen Griekenland en Turkije in de jaren 80 wordt toegeschreven aan Davos. "Ze kunnen in een ongedwongen sfeer met elkaar praten en politici vinden het er prettig", aldus Sörbom.