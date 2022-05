Tornado's over Duitsland getrokken, de ravage in beeld

Tientallen gewonden, verwoeste huizen en bomen die als luciferhoutjes zijn afgebroken. Rond de Duitse stad Paderborn, tussen Dortmund en Hannover, wordt de schade opgenomen na de tornado's van gisteren. In de regio waren er zeker drie.

In Paderborn zelf trok een tornado over een lengte van vijf kilometer een spoor van verwoesting - op beelden is zichtbaar hoe veel er kapot is.

Eerst terug naar gisteravond; zo ging het er toen aan toe: