Oekraïens toptalent verrast bij amateurclub: 'Steekt er met kop en schouders bovenuit'

Hij is de bescheidenheid zelve, de Oekraïense keeper Ivan Kaniuchko (16). Nu hij noodgedwongen als vluchteling in Nederland woont, wilde hij graag een keertje meetrainen bij VV Heino. Maar een keertje 'proeftrainen' bleek voldoende. Al bij de eerste redding die Kaniuchko verrichte, zag keeperstrainer Fabian Meijerman dat sprake was een toptalent.

"Als je hem vergelijkt met jongens van zijn leeftijd, dan steekt hij daar met kop en schouders bovenuit", aldus Meijerman bij RTV Oost. "Dit is uniek, dit maak je niet vaak mee. Als deze jongen in the picture komt, is hij gewoon weg. Voor zijn leeftijd is hij gewoon echt prima. Dat gaan andere clubs ook zien."

VV Heino is een 'gewone' amateurclub tussen Zwolle en Raalte. Het was de technische commissie van de voetbalvereniging die telefoon kreeg van een familie uit Heino. De familie vangt Oekraïense vluchtelingen op en biedt een gezin met daarin een 16-jarige jongen onderdak. "Of hij een keertje mee mocht trainen, hij wilde graag weer keepen", vertelt Meijerman. "We hebben hem op een donderdagavond laten komen en hij heeft meegetraind. We hebben meteen gezegd: als je wil, mag je blijven. Dan kun je gelijk meedoen met de grotere jongens."