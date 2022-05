Kabinet: jihadisme blijft grote dreiging, strafmaximum naar 20 jaar

Het kabinet gaat de maximale gevangenisstraf voor deelname aan een terroristische organisatie verhogen van 15 naar 20 jaar. Jihadisme is nog steeds een van de belangrijkste terrorismedreigingen in Nederland, schrijft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

"Door het strafmaximum voor deelname aan een terroristische organisatie te verhogen naar 20 jaar geeft het kabinet een belangrijk signaal af", zegt Yesilgöz. "Straffeloosheid van terugkeerders uit terroristische strijdgebieden wordt voorkomen, strafbare feiten worden vervolgd."

De komende jaren gaat er ook extra geld naar de reïntegratie van veroordeelde terroristen die weer vrijkomen, zo staat er in de Nationale Contraterrorisme Strategie. Hieraan werkten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opsporingsdiensten, politie, justitie, migratiedienst en andere overheidsorganisaties mee.

Er gaat extra aandacht besteed worden aan het in de gaten houden van extremistische eenlingen, radicalisering via online platforms en anti-overheidssentimenten en manifestaties die in extremisme dreigen uit te monden.