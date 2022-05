Spaanse oud-koning Juan Carlos blijft zeker niet slapen in het paleis

Tientallen camera's zoeken vanavond op een vliegveldje in Galicië maar één beeld: de terugkeer van Juan Carlos I naar Spanje. De 84-jarige voormalige koning verliet twee jaar geleden zijn land in een ware storm aan corruptieschandalen rond zijn persoon.

Juan Carlos is tot aanstaande maandag in Spanje. Hij bezoekt als eerste een persoonlijke vriend met wie hij ook de zeilraces in Sanxenxo in Galicië bezoekt. De ex-koning doet met een eigen zeiljacht mee aan de wedstrijden, al is het nog onduidelijk of Juan Carlos ook op het schip meevaart.

Bij aankomst stak de oud-koning nog een duimpje op naar zijn fans: