Griekse componist Vangelis, onder meer bekend van Chariots of Fire, overleden

Tien jaar na Blade Runner werkte de Griekse componist opnieuw samen met regisseur Ridley Scott. De film 1492: Conquest of Paradise, over Colombus' reizen naar de Nieuwe Wereld, werd een flop. Maar de muziek die Vangelis componeerde werd een aantal jaar later wel een regelrechte hit.

Het nummer Conquest of Paradise belandde in Duitsland op 1 in de hitparade toen bokser Henry Maske het gebruikte als opkomstnummer. In Nederland kwam het een jaar later op nummer 1 in de top 40 terecht. Net als Chariots of Fire is Conquest of Paradise nog regelmatig gebruikt bij andere gelegenheden, voornamelijk bij sportevenementen zoals de Olympische Spelen, maar ook bij campagnebijeenkomsten van politieke partijen.

Conquest of Paradise: